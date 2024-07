Mujeres con Discapacidades Denuncian Violencias ante la CIDH

En México, la violencia de género se agrava cuando se trata de mujeres con discapacidad. Por primera vez, un grupo de activistas y mujeres con discapacidades lo denunció en una histórica audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Denuncia histórica ante la CIDH

Eleni Gamboa, activista en LBTA Sorda, fue una de las participantes.

“Desde que he sido niña, he visto como las mujeres llegan a sufrir diversas violencias, pero las mujeres que tenemos ciertas características interseccionales las sufrimos al doble o al triple. No hay accesibilidad, no hay educación, no hay beneficios para el futuro.”

Eleni, que vive con una discapacidad auditiva, denunció al Estado mexicano por no garantizar los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidades.

Acompañada de organizaciones como Viva LBTA Sorda, Femidiscas y Documenta, expuso las barreras que enfrenta día a día como mujer sorda.

“Tenemos sueños de hacer carreras, de estudiar en la universidad, pero no lo hay. Y ¿por qué? Porque tenemos que pagar un intérprete y nos enfrentamos a diversas barreras.”

Datos alarmantes sobre la violencia

Como Eleni, hay más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el país.

De ellas, el 53% son mujeres, según datos oficiales.

En 2021, el INEGI midió por primera vez, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el porcentaje de mujeres con discapacidad que ha enfrentado violencia a lo largo de su vida.

Los datos refieren que 7 de cada 10 han sido víctimas de violencia psicológica, física, económica o patrimonial.

Exigen más apoyo y recursos

Fátima Reyes, colaboradora en Documenta, señala que no se tiene la información suficiente para apoyar a las mujeres con discapacidades.

“Si una mujer está enfrentando violencia en el hogar, el hecho de que viva en aislamiento, que no tenga apoyos técnicos, que haya falta de accesibilidad en su entorno, que los canales de comunicación fallen, eso hace que sea más difícil que puedan salir de los círculos de violencia”, explicó a N+.

Las activistas piden que se den atribuciones al Instituto Nacional de las Mujeres respecto a temas de discapacidad y que se destine el presupuesto suficiente para atender a víctimas de violencia. También exigen que se generen los datos estadísticos necesarios para conocer los retos más urgentes para las mujeres con discapacidad.

