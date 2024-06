Sin Explicación, Pausan Apoyos Para Comunidad LGBT+ en Ecatepec

El gobierno de Ecatepec suspendió la entrega de apoyos económicos para la comunidad LGBTIQ+ de escasos recursos, sin que hasta ahora, haya explicado los motivos.

Aunque la inscripción al programa “Arcoíris” estaba abierta del 4 al 7 de junio, el martes pasado, el gobierno local anunció que sería suspendido, luego de que cientos de personas esperaron más de tres horas para registrarse.

“No dieron más explicaciones y les pidieron a todas las personas sentadas, más de 300 personas, y las que seguían llegando, en el documento decía que iban a recibir de 9 de la mañana a 6 de la tarde, entonces todo el día iban a estar llegando personas”, explicó una de las mujeres que se formaron en el Centro Cívico local para solicitar este apoyo.

Este jueves, el municipio anunció que hasta nuevo aviso retomará las inscripciones de este programa, único en su tipo en el Estado de México.

“Había personas LGBT mayores, había personas LGBT enfermas, había chicas y chicos que llegaban con sus mamás, entonces que crean que pueden solo decir que no y que no vamos a alzar la voz y que no vamos a decir que no pasó nada, me parece que están muy equivocados”, cuenta la joven que estuvo presente, acompañando a su pareja.

Lo que ofrece la 'Tarjeta Arcoíris'

En marzo de 2023, el gobierno de Ecatepec inauguró el programa “Tarjetas Arcoíris” para dar apoyos económicos a mil 500 personas de la comunidad LGBTIQ+ en situación de pobreza.

Cada bimestre se depositaban 2 mil 500 pesos, y para la edición de este año, el gobierno aseguró que incrementaría el número de beneficiarios a 2 mil personas.

Ricardo Torres, presidente de la asociación civil mexiquense ‘Fuera del Clóset’, advierte que cancelar el programa sería un retroceso en la garantía de derechos a esta población.

El hecho de que cierren ahora el programa, bueno no lo cierren sino que lo suspendan de manera temporal pues marca totalmente una desventaja para las personas que ya contaban por lo menos con un apoyo o que contaban con la posibilidad de tener un ingreso mínimo que les proporcionaba este programa.

Señalan que el problema principal es que no hay un presupuesto federal ni estatal para atender a esta comunidad, e insisten en la necesidad de crear programas que también se enfoquen el desempleo, la violencia y la discriminación.

“La política pública no se puede armar si no tenemos un presupuesto como tal… Debemos de tener un avance en todos los sentidos, que desde el gobierno estatal, desde la raíz, desde el poder ejecutivo se tenga la iniciativa”, explica Ricardo Torres.

El gobierno de Ecatepec no dio entrevistas sobre la suspensión del programa.

Historias recomendadas: