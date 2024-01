'Tragones Anónimos': Atender las Emociones para Superar Trastornos Alimenticios

Coco W, como le llaman sus compañeras, vivió con obesidad sus primeros 24 años.

"Pasé mi adolescencia con más de 100 kilos, mi mamá se preocupaba, me llevó con dietistas, haciendo yoga…", recuerda Coco.

Cuando decidió que quería bajar de peso, intentó distintos métodos sin tener éxito, hasta que se integró a 'Tragones Anónimos', una organización civil que apoya a las personas con planes alimenticios y reuniones semanales de apoyo emocional.

Coco llegó al grupo pesando 110 kilos, y en sus primeras sesiones se dio cuenta que su ansiedad por comer era motivada por depresión.

Al sentirse apoyada por sus compañeras y compañeros, y tratar su salud mental, en seis años perdió 51 kilos, casi la mitad de su peso.

"Nos unió el sufrimiento de ver que pasaron con apodos, pasaron por todo lo demás, de no encontrar ropa, de ir a probarse una ropa y ya la rompió y tener que salir corriendo o traeme otra talla más grande", cuenta la mujer, que es servidora del ‘Grupo Renacimiento’, una de las sedes de la organización en Torreón, Coahuila.

'Tragones Anónimos' se fundó desde hace más de tres décadas en Durango, con base en los métodos de 'Alcohólicos Anónimos'.

Actualmente cuentan con más de 20 grupos ubicados en 10 estados del país.

Su propósito es ayudar a las personas a recuperarse de lo que llaman "tragonismo", esto es el trastorno por atracones.

Este provoca que la persona coma en grandes cantidades, sintiéndose incapaz de parar, y no es exclusivo de las personas gordas, según el Centro Clínica Mayo.

Integrantes de 'Tragones Anónimos' aseguran que una de las principales causas de su tragonismo son las emociones contenidas.

De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina de México, los trastornos depresivos pueden estar presentes en tres de cada 10 pacientes con obesidad.

"No es tanto por lo que comes, que si estás enojada comes, que si estás triste comes… por todo y por nada son las emociones que me llevan a comer", narra otra de las servidoras de la organización, María de Jesús, quien dirige el ‘Grupo Laguna Sur’, también en Torreón, Coahuila.

A través de un sistema de apadrinamiento, las y los guías de grupo orientan a sus integrantes a seguir los planes alimenticios y expresar sus problemas, lo que les permite alcanzar su peso objetivo y mejorar su salud mental.

En tanto, especialistas en nutrición incluyente destacan que las personas pueden atender su salud mental sin necesidad de perder peso, y que hacerlo no es sinónimo de una mejora en la calidad de vida.

