La violencia vicaria ya es un delito que se castiga hasta con seis años de prisión en la Ciudad de México (CDMX), pero ¿qué hay de los castigos?

El pasado 28 de junio entraron en vigor las modificaciones al Código Penal, las cuales establecen esta sanción y la pérdida de la patria potestad a quien realice este tipo de violencia.

Pese a la ruta para la sanción, víctimas y abogados penalistas coinciden en que esta penalización es insuficiente.

“No es delito de lo que antes se llamaban graves, entonces, la consecuencia es que lo retengo, lo compurgo en libertad y no pasa nada, y sigue sin pasar nada, no hay una acción punitiva propiamente del Estado. No hay nada que neutralice a la sociedad”, señala Pablo Huerta, abogado litigante.

¿Qué es la violencia vicaria?

Este tipo de violencia de género ocurre cuando la pareja o expareja de una mujer utiliza a sus hijos o hijas para maltratarlas y ocasionarles dolor.

Así le ocurrió a Marion Martínez, quien ha sido forzada a separarse de sus dos hijos en seis ocasiones, debido a las medidas de restricción solicitadas por el padre de los niños.

“La verdad se me hace muy poco, porque 6 años puede dar tiempo suficiente para que puedan empezar a pelear por los niños, que vuelvan a agredirlos otra vez”, señala Marion.

Desafíos en juzgados de la CDMX

Litigantes señalan que el proceso penal para castigar a los agresores enfrenta diversos desafíos en la capital.

El principal reto es que los hombres suelen acudir a los Ministerios Públicos a solicitar medidas de restricción, acusando a las mujeres de ser peligrosas para las infancias, y algunas veces obligan a sus hijas e hijos a contar la misma versión.

“Ese es el primer reto al que nos enfrentamos: demostrar que esa supuesta alcohólica, drogadicta, golpeadora no lo es (...) desafortunadamente, en muchos casos, los niños en esa pulcritud, en esa inocencia, van a decir que la mamá hace lo que el papá les diga”, explica el abogado Pablo Huerta.

Las madres también acusan que en la mayoría de los casos, los juzgados favorecen a los agresores.

“Existe esta doble narrativa que ha creado el delincuente con sus incentivos y sus abogados particulares”, cuenta Marion, “en donde me han inventado trastornos, el mismo juzgado de lo familiar, que han sido desmentidos por doctores y especialistas que han trabajado conmigo”.

Actualmente, la violencia vicaria se castiga con cárcel en 18 estados del país; sin embargo, hasta ahora no existen cifras oficiales en torno a este delito.

