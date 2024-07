Clavadistas Mexicanos Representarán a República Dominicana en Juegos Olímpicos

Ante la falta de apoyos económicos gubernamentales y su exclusión en competencias, dos atletas mexicanos representarán a otro país en los próximos Juegos Olímpicos de París.

“En algunas ocasiones era favoritismo, a algunas personas les daban más proyección, a mí me faltaba eso, que no me proyectaban, no me daban ese empuje que a otros atletas”, dijo la clavadista, Victoria Garza.

La clavadista Victoria Garza, originaria de Coahuila, empezó los trámites para naturalizarse como ciudadana de República Dominicana en 2021.

Falta de Apoyos en México

Esto, luego de que la Federación Mexicana de Natación le negó los recursos para asistir a los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia.

“Gané la medalla de plata general en 400 metros, solo se le costeaba el viaje a la del primer lugar. Para que no pasara en un futuro ese tipo de situaciones preferí optar por la propuesta que me hizo República Dominicana”, contó la clavadista, Victoria Garza.

Aunque en México Victoria tenía una beca para sus entrenamientos, en República Dominicana le otorgaron los apoyos para asistir a las competencias internacionales, esenciales para su preparación.

“Me dijeron que iba a ir a eventos internacionales, como mundiales, centroamericanos, entre otras competencias”, afirmó la clavadista, Victoria Garza.

Más Atletas en la Misma Situación

Además de Victoria, el clavadista Jonathan Ruvalcaba también optó por representar a República Dominicana.

“El atleta de alto rendimiento vive de su preparación y de competir y medirse con otros atletas de los mejores niveles”, señaló el abogado en materia deportiva, Luis Jiménez.

Actualmente, los atletas mexicanos de deportes acuáticos no cuentan con becas.

En enero de 2023, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) suspendió los apoyos argumentando que estas disciplinas carecen de regulación en el país.

Consecuencias de la Falta de Becas

“La trascendencia de las becas es que una vez que la Conade priva a los atletas de estas becas prácticamente está matando su carrera deportiva si no tiene los recursos propios o recibe los apoyos de otras instituciones”, aseguró el abogado en materia deportiva, Luis Jiménez.

Cerca de 40 atletas y entrenadores tienen procesos legales en curso para recuperar las becas, pero solo el equipo de nado sincronizado lo ha logrado.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte dijo que los apoyos para competencias internacionales le corresponden a la Federación Mexicana de Natación, actualmente inhabilitada. El Comité Olímpico Mexicano no dio su postura.

