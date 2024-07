Científicos Alertan Sobre el Colapso de la Corriente del Atlántico y su Impacto Climático

Una corriente marina trascendental para transportar agua cálida al hemisferio norte de la Tierra y agua fría hacia el sur está mostrando signos de debilitamiento. Su colapso provocaría cambios drásticos no sólo en el clima, sino en la vida de todo el planeta.

Si esta corriente no existiera, no solo el hemisferio norte sería más frío y el sur más cálido, en un rango de hasta 4 grados de diferencia, sino que los nutrientes indispensables para la vida marina dejarían de propagarse.

El doctor Efraín Moreles, del Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM, explica que esta corriente, al tener un rol clave en las temperaturas del aire y del océano, afecta cómo la atmósfera, los patrones climáticos, las tormentas, los patrones en la precipitación, y la captura del CO2 del océano.

“Es importante para la vida de todos los que estamos aquí en el planeta”, señala.

Aunque esta corriente ha cambiado muchas veces en el pasado, se ha mantenido estable durante los últimos 8 mil años. Pero diversos estudios advierten que eso está por cambiar.

Desde hace unos años, diversas investigaciones han advertido que la AMOC se está debilitando.

“Hay evidencia sólida observacional fuerte consistente con un debilitamiento de la corriente de la AMOC, pero identificar en qué momento sucedería este colapso y la intensidad de ese colapso eso es muy incierto”, dice Moreles.

En 2019, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático estimó que para fin de siglo la AMOC se debilitaría hasta en un 55 por ciento.

En 2023, científicos de la Universidad de Copenhague publicaron otro estudio en el que fijaron para el 2057 la fecha en que la AMOC llegue a un punto de inflexión que puede considerarse como un colapso.

Los científicos piden ser precavidos frente a esas advertencias.

“Casi todas las observaciones y los modelos coinciden en que la corriente meridional está en curso hacia un posible punto de inflexión. Pero una posible ocurrencia del colapso de la corriente puede estar estimado entre la década de los 2040 hasta los 2070 o incluso más allá, depende de los modelos”, dice Efraín Moreles.

Para los expertos, este punto de inflexión que atraviesa la corriente del Atlántico tiene una explicación: la actividad industrial.

Los cambios detectados en la intensidad de la corriente coinciden en el tiempo con los periodos de incremento en las emisiones del CO2 en el ambiente.

“Esa correlación nos permite identificar que muy probablemente, o ya casi con absoluta certeza, que esos cambios tienen un origen antropogénico, es decir humano”, dice el investigador de la UNAM.

Aunque los científicos no pueden determinar exactamente cuándo podría colapsar la AMOC, los datos arrojan una señal de advertencia ante un fenómeno que tendría un severo impacto para la vida en el planeta.

El que no sepamos con certeza la fecha del posible colapso no nos debería tomar con tranquilidad. Si nosotros no detenemos el deshielo de Groenlandia y las modificaciones de los patrones de circulación en el Atlántico Norte, es muy probable que esa fecha puede estar más cerca de lo que pensamos.