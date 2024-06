¿Qué es el Método ROPA? Opción de Reproducción Asistida Para Lesbomaternidades

Luego de once años de relación, Gabriela Cueto y su pareja recibirán gemelos en agosto próximo. Cuando decidieron ser mamás, hace tres años, eligieron una técnica de reproducción asistida, la cual les permite participar activamente en el proceso: el Método ROPA.

¿Qué es el Método ROPA?

Se trata de un acrónimo para la Recepción de Óvulos de la Pareja, y consiste en que mientras una mujer aporta óvulos, la otra lleva a cabo la gestación del embarazo.

En el caso de Gaby, ella y su pareja pudieron aportar un óvulo cada una, lo que llamaron “Método ROPA combinado”.

“Realmente no lo hemos encontrado con un nombre, ese nombre yo lo bauticé, y es que ambas donamos el óvulo, se fertiliza con el mismo donante y los dos embriones se le ponen a la mamá gestante”, cuenta Gabriela, quien ya tiene siete meses de embarazo.

Estaba la opción de que o no pegara nada o pegara uno, o como en este caso pegaran ambos embriones… Estamos muy contentas de que pegaron a ambos y que vamos a tener una niña y un niño aparte de todo.

Retos para la reproducción asistida en México

Durante el embarazo, la pareja enfrentó diversos obstáculos, pues vive fuera de la Ciudad de México: traslados constantes a su clínica, gastos para estudios y medicamentos, así como discriminación en instituciones de salud por ser pareja lesbomaternal.

“En varias clínicas ni siquiera tienen la papelería, incluso, algunos contratos que firmamos venían siempre él, ella, él, ella, y sí teníamos que hacer modificaciones a mano”, señala Gabriela.

Se sigue manejando como una ovodonación, eso realmente es un poco incómodo cuando, pues, ella no me está donando ningún óvulo, realmente deberían cambiar ciertos formatos.

Regulación, tema pendiente en métodos de reproducción asistida

En México, el Método ROPA y otras técnicas de reproducción asistida en clínicas y hospitales se realizan desde hace cuatro décadas, pero su acceso y práctica no están regulados.

“Cuando preguntamos qué hace falta en la reproducción asistida, pues muchas cosas: una ley para regular lo que en específico va de la reproducción asistida, y otra sobre los acuerdos de la reproducción”, explica Aleh Ordóñez, directora ejecutiva de LEDESER, Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos LGBTI+.

Actualmente hay al menos 12 iniciativas pendientes en el Congreso de la Unión para regular estas técnicas, pero la mayoría excluye a parejas del mismo sexo.

“Es grave, o sea, las iniciativas que se han presentado en el ámbito federal que tienen que ver con salud y reproducción asistida normalmente son súper restrictivas, algunas hasta condenatorias”, indica Ordóñez, y recuerda una de ellas: “Por ahí del 2012 que decía: reproducción asistida sí, pero no para personas LGBT, no personas que no estén unidas en matrimonio”.

Sin embargo, el Método ROPA cambió la vida de Gaby y su pareja, quienes formarán la familia que anhelaron durante tres años.

Nos tiene muy emocionadas la idea, nos tiene muy contentas, sí deseábamos mucho ser mamás y estamos muy plenas, muy satisfechas con lo que ha estado pasando y con que vamos a tener a nuestros bebés, sabemos que va a ser un reto.

