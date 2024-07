¿Te Gusta Traer Audífonos Todo el Tiempo? OMS Alerta por Este Grave Riesgo a la Salud

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo más de mil millones de personas de entre 12 y 35 años de edad utilizan audífonos y con ello su salud podría estar en riesgo, y ante ello, especialistas comparten recomendaciones.

Cabe destacar que en marzo pasado, la Secretaría de Salud en México alertó por daños que genera el uso de audífonos sucios.

De acuerdo con la OMS, la exposición prolongada y volumen alto de la música y otros sonidos recreativos, a través de los audífonos, pone a la población en riesgo de perder la audición.

Por su parte, la doctora Laura Reyes Contreras, que pertenece al Consejo Mexicano de Audiología, Otoneurología y Foniatría, dice que usar audífonos de manera prolongada y a volumen alto tiene efectos en la audición.

El equipo de N+ realizó un sondeo en la Ciudad de México, de 10 entrevistados 8 reconocieron que usan audífonos por varias horas al día, tal es el caso de Maikro Núñez.

Suelo usar los audífonos mayormente cuando viajo en el transporte público, de ida y vuelta para evitar el ruido ambiental, y sí, sí le subo el volumen para no escuchar nada alrededor. Yo así me entretengo y el viaje de una hora no se me hace tan pesado. También en mi trabajo uso los audífonos para oír música, casi todo el tiempo los traigo puestos.