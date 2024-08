Víctimas Narran Estafa en Redes Sociales por Falsos Donadores de Sangre

En redes sociales, personas ofrecen donar sangre a cambio de dinero. El enlace se realiza a través de grupos de Facebook creados por familiares y amigos de pacientes que requieren transfusiones, pero cuando los estafadores obtienen la retribución, dejan de contestar llamadas, bloquean a quienes les pagaron y eliminan sus perfiles, lo cual fue narrado por víctimas.

“Hay la disyuntiva porque es creerles a ellos, uno les da adelanto que para su transporte y resulta que ya que uno les da el adelanto y confía, (entonces) o nos bloquean o ya no contestan las llamadas”, dijo María, víctima de este tipo de estafa.

Estafas en redes sociales

Este tipo de estafas suceden desde hace al menos dos años en siete estados del país, según las denuncias de las propias víctimas.

Las cantidades que solicitan los estafadores van desde los 200 hasta los 2 mil pesos.

“Mil pesos ni siquiera fue tanto, fueron 500 por persona, ella decía que iba a ir a donar con su hermana, son muy pequeñas cantidades, pero suponemos nosotros, no sé si lo hagan como en serie”, contó Francisco, otra víctima de este tipo de estafa.

Casos de fraude

María, quien vive en la Ciudad de México, fue una de las víctimas de este tipo de fraude. En busca de cuatro donadores de sangre para la operación de su hija, pagó 190 pesos a una mujer que se ofreció como donadora, pero después de la transferencia dejó de contestarle y bloqueó su número.

“Ingresé a los grupos de Facebook porque es muy muy difícil encontrar donadores, ya sea porque trabajan, porque estudian, porque luego en los hospitales no pueden el fin de semana”, señaló María.

En algunos hospitales del país las reservas de sangre son insuficientes, y esto genera que las familias tengan que buscar donadores por su cuenta.

Para la Organización Mundial de la Salud, el número óptimo de donaciones voluntarias por país es de 5 millones anuales, pero en México el año pasado se registraron solo 133 mil, 97 por ciento menos.

Y es que en el país, solo el 8 por ciento de las donaciones ocurren de manera altruista.

Importancia de la donación altruista

La doctora Adriana González, de la Facultad de Medicina, asegura que desde hace varios años, ya no se realizan ventas de sangre: “ahora se opta porque sea altruista, que sea por solidaridad, eso hace que pues la gente no esté tan interesada por ir a donar, no hay conciencia de la importancia de la donación”.

Además, destacó que la mayoría de las personas donan únicamente cuando algún familiar está enfermo, “quienes estamos en posición de poder donar sería genial que pudiéramos hacerlo de manera frecuente”.

En México, la sangre solo puede donarse, pues su venta es un delito que se sanciona con hasta 17 años de prisión y 17 mil días de salario mínimo de multa.

