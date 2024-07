Violencia Económica, la Lucha Silenciosa de las Mujeres en México

De la violencia económica se habla poco y hay quien la vive sin saber que es víctima.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como "toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.

En palabras de la Dra. Claudia Pedraza, Investigadora en materia de género de la Universidad La Salle, se puede traducir a que "si tú no puedes decidir cómo gastar los recursos que se generan en conjunto, estamos ante una situación de violencia”.

Noticia recomendada: No Ayudar en Labores Domésticas Será Violencia Económica

Para quien ha vivido violencia económica, darse cuenta no es sencillo porque no sabían que estas conductas tenían un nombre.

Así lo relató una de las integrantes de Colectivas Unidas:

Hubo como dos ocasiones muy significativas de mi vida personal donde viví la violencia económica la primera fue cuando era infancia y mis padres tuvieron una separación. Yo y mi hermana nos fuimos a vivir con mi madre, entonces yo veía como que mi madre no sacaba las cuentas. Ahí es cuando algo no te va cuadrando cuando dices, si la obligación es de los dos, ¿Por qué él se puede desafanar tan fácilmente? La segunda fue cuando yo me junté con mi pareja y también me restringía, o sea, los dos trabajábamos y demás, pero él me restringía muchísimo el dinero.