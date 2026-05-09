Balacera en Contra de Familia de Panaderos Deja 1 Muerto y 4 Heridos en Zapopan

Un ataque a balazos en contra de una familia se registró la madrugada del sábado en la colonia El Mante de Zapopan. El saldo: un fallecido y cuatro heridos.

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Eran alrededor de las 04:30 de la mañana cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Quintana Roo y Michoacán. Una ráfaga alertó a los vecinos, quienes de inmediato hicieron los reportes al 911.

A la llegada de los elementos de la Policía de Zapopan únicamente localizaron múltiples casquillos de arma de fuego tirados sobre la calle empedrada, así como un domicilio aparentemente habilitado como panadería y un vehículo con impactos de bala.

Instantes después fueron alertados de que a un puesto de socorros habían llegado tres hombres con heridas de arma de fuego, al parecer víctimas de ese ataque a balazos. Al mismo tiempo, se reportó la llegada de otro hombre de 44 años, con tres impactos de bala, a un hospital privado de la colonia Arboledas. Cuando recibía atención médica se reportó su fallecimiento a causa de las lesiones en tórax y abdomen.

Aparentemente, el ataque fue directo. Foto: N+

Sus familiares trasladaron, además, a otro hombre con dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

En el hospital privado, una mujer se identificó como esposa del fallecido. Relató a las autoridades que salía de su domicilio con su esposo, cuando desde una camioneta tipo pick-up y un vehículo sedán les dispararon de manera directa, trasladándose por sus propios medios a recibir atención médica.

¿Qué hallaron las autoridades en el lugar del ataque?

En el lugar del ataque, policías municipales continuaron con la búsqueda de indicios, encontrando al menos medio centenar de casquillos percutidos de distintos calibres y otros tres vehículos afectados con impactos de bala. Además de los múltiples casquillos, en la escena criminal se aseguró un cargador de una pistola, al parecer propiedad de los agresores.

De acuerdo con los primeros reportes de la Comisaría de Zapopan, que actuó como primer respondiente, al parecer todos los heridos y el fallecido eran familiares dedicados a la panadería.

En tanto se realizaba la fijación de indicios y se integraban a la carpeta de investigación, el lugar quedó resguardado por elementos de la Defensa y la Guardia Nacional. La Fiscalía del Estado ya investiga el móvil de este ataque múltiple.

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