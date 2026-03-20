Crisis de Agua en Guadalajara: Expertos Señalan Red Obsoleta que Mezcla Drenaje con Agua Potable

Según especialistas en temas hídricos, la contaminación del agua que actualmente llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara se debe a un sistema obsoleto, antiguo y colapsado.

Noticia relacionada: Vecinos de Oblatos, en Guadalajara, Afirman que el Agua Sale Más Sucia: "Se Ve como Gelatina"

La red de distribución, que comenzó a operar desde 1956 con el sistema antiguo, tiene un enemigo incómodo en el sistema de drenaje: ambos son operados por el Siapa y en algunos puntos conviven directamente.

Uno de ellos es la presa de Las Pintas, donde se encuentra la ruta del sistema antiguo que trae el agua del Lago de Chapala desde Ocotlán, así como afluentes, tal como el Arroyo Seco, que irregularmente recibe descargas del sistema de alejamiento y alcantarillado que desemboca en la cuenca de El Ahogado.

“Ahí es donde descargas que vienen de este lado de Bugambilias y de El Palomar, que también vienen a flor de piel, tienen interacción con el canal”, informó José Arturo Gleason Espíndola, Doctor en Urbanismo.

Así debe ser el proceso de potabilización del agua

En el proceso de potabilización, de acuerdo con especialistas, el agua debe ser colada, sedimentada, floculada, filtrada y finalmente clorada.

Luego pasa al sistema de distribución de 8 mil 500 kilómetros de tuberías, acuaféricos y tanques de rebombeo, algunos con más de 80 años de antigüedad; es ahí, donde los especialistas aseguran que también hay procedimientos obsoletos que merman la calidad del agua.

“Alguna preocupación sería que en algunos puntos existan metales pesados; habría que hacer los análisis”, agregó José Arturo Gleason Espíndola, Doctor en Urbanismo.

¿Cuándo comenzó el deterioro del agua potable en Jalisco?

Según expertos, el deterioro comenzó en los años 90, cuando empezaba a salir el agua amarillenta en las tuberías. En 2012, epidemiólogos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud detectaron en el agua la presencia de metales como plomo, arsénico y cadmio.

Para 2020, hubo una etapa crítica en la calidad y cantidad del agua; hoy en día, aseguran, el problema es más complejo: el agua está contaminada.

En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado cada 22 de marzo, los datos no son alentadores. En Jalisco, el promedio de consumo es de entre 180 y 220 litros por persona, pero hay colonias que no reciben agua con regularidad y a esto se suma la mala calidad.

Juan Carlos Robles / N+

Historias recomendadas: