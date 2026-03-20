Asesinan a Hombre de un Disparo en el Rostro y le Roban su Vehículo en Tlajomulco

Un hombre, de aproximadamente 50 años, fue asesinado de un disparo por dos ladrones. El hecho ocurrió en la colonia Refugio del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga.

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Los homicidas le dispararon a la víctima en el rostro; posteriormente lo despojaron de un vehículo modelo 2025. Hasta el punto arribaron las autoridades, sitiando la brecha del Águila al cruce con Malecón, en la colonia antes mencionada.

Cabe mencionar que el hecho fue reportado por ciudadanos que pasaron por la zona, pues avistaron el cadáver del hombre recargado en el cancel de una finca.

Cuando llegaron los paramédicos, el hombre ya estaba muerto. Informaron que presentaba un orificio de bala en el rostro; además, la policía indicó que la unidad robada fue localizada en completo abandono en una colonia cercana, poco después del acontecimiento.

¿Qué se sabe de los homicidas?

Se dijo que los causantes fueron dos hombres de aproximadamente 30 años, y de quienes hasta el momento se desconoce su paradero.

Miguel Zaragoza García / N+

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