Alumno Saca un Cuchillo y Amenaza a Compañeros en Escuela de Jalisco

En plena clase de cuarto de primaria, un alumno sacó un cuchillo de su mochila y amenazó a sus compañeros.

El incidente ocurrió hace unos días en el turno vespertino de la escuela "José Vasconcelos", situada en la zona de San Agustín, en Tlajomulco. Este caso se suma a otras amenazas difundidas por WhatsApp e igualmente dirigidas a alumnos del mismo plantel, aunque de incierta autoría.

Uno de los mensajes aludía específicamente a las niñas.Teresa, madre de un alumno de la primaria, habla de estos mensajes enviados anteriormente y de la amenaza reportada hace unos días.

No, que nomás las iban a levantar, algo así, no recuerdo bien. Hubo amenazas contra niños y niñas, que hasta las niñas tuvieron miedo, y en la semana antepasada supe que hubo un conflicto de un niño que había sacado un cuchillo en el grupo y los había amenazado.

En el último episodio, incluso, varias patrullas de Tlajomulco acudieron al plantel.

Sí, supuestamente lo solucionaron y que no querían llegar a mayores, que si uno no hacía caso iban a llegar hasta las consecuencias, pero no se ha visto nada anormal; muchas mamás dicen que puede haber algo más que porque eso de haber llegado patrullas, sí pudo haber visto algo más.