Balean a Hombre en Guadalajara Durante Intento de Desalojo; Esto se Sabe

Un hombre de 33 años fue atacado a balazos en el popular barrio del Retiro, en Guadalajara. El hecho ocurrió tras un intento de desalojo en un domicilio de la calle Tenería, al cruce con Brillante.

Esto se sabe de la agresión

El responsable quería desalojar a la víctima, lo que derivo primero en una riña al exterior de la vivienda. Después, al ver que no desocuparían el inmueble, el sujeto disparó en dos ocasiones contra el hombre.

Cuando llegaron las autoridades, localizaron los vidrios de las ventanas rotos y en el pasillo principal yacía la víctima con dos heridas de bala.

“Este menciona que tuvo una riña con varios sujetos, al parecer por el desalojo de la propiedad”, agregó la Policía de Guadalajara.

El causante, según testigos que presenciaron la trifulca y el ataque armado, escapó a bordo de un auto en color rojo. En días anteriores ya habían ocurrido riñas por el mismo motivo.

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