Incrementa el Precio del Jitomate y Limón en Jalisco; ¿Cuánto Cuesta?

En algunos puntos de venta, como supermercados, el jitomate ya alcanza los 100 pesos por kilogramo, de acuerdo con la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos.

Nota relacionada: Ventas en el Mercado del Mar de Guadalajara Aumentan Hasta 70%, Afirman Comerciantes

Hasta hace algunos días se encontraba en 60 pesos, un precio que por sí mismo sorprendió a consumidores.

Jitomate y limón aumentan de precio. Foto: N+

Según Moisés Ramos Portillo, presidente de los Comerciantes del Mercado de Abastos, el jitomate ha ido al alza por temas climáticos: en el norte del país hubo heladas que destruyeron gran cantidad de hectáreas, y en Baja California la escasez de agua ha limitado la producción.

¿Qué otros productos de la canasta básica para los tapatíos han aumentado de precio?

Al incremento en el jitomate se suma el del limón. El kilogramo del cítrico oscila entre 45 y 50 pesos.

“Esto debido al cambio de producción, de Colima a Michoacán, y porque muchas veces en ese intermedio hay falta de producto. La escasez tiende a subir, y además la demanda es mayor porque se consume más limón en Semana Santa, en la Cuaresma”, asegura Moisés Ramos Portillo, presidente de los Comerciantes del Mercado de Abastos.

El aumento en los combustibles también presiona los precios finales de distintos productos. Ahora, los distribuidores gastan 20% más en fletes y transportación, añadió el presidente de la UCMA. A ello se suma el alza en fertilizantes y agroquímicos derivada de la escasez provocada por los conflictos internacionales.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: