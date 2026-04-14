Contingente Bloquea Acceso al Aeropuerto de Guadalajara por Manifestación; Esto se Recomienda

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó mediante sus redes sociales oficiales sobre la presencia de un contingente de conductores de plataformas en Carretera Chapala, lo que está generando afectaciones en los accesos al aeropuerto.

Nota relacionada: Contingente con 300 Vehículos de Plataforma se Manifiesta en Guadalajara por Tarifas Justas

Los manifestantes se encuentran en la zona del Aeropuerto Internacional de Guadalajara porque exigen tarifas más justas por los servicios que prestan y solicitan la posibilidad de operar en las inmediaciones y accesos del aeropuerto. Estas demandas se enmarcan en el contexto de la próxima realización del Mundial de 2026, que tendrá actividad en la ciudad durante junio.

Medidas adoptadas

El aeropuerto activó un protocolo de apoyo a pasajeros, que consiste en trasladarlos desde un punto seguro en el ingreso hacia el edificio terminal mediante unidades de transporte.

Se mantiene coordinación con autoridades para mitigar las afectaciones.

Al momento, las operaciones aéreas continúan sin demoras.

Qué hacer si tienes un vuelo programado

Mantente en contacto directo con tu aerolínea para recibir cualquier actualización sobre tu vuelo.

Consulta aplicaciones de navegación en tiempo real para verificar el estado del tráfico y elegir rutas alternativas hacia el aeropuerto.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: