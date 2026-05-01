Este fin de semana del 2 y 3 de mayo habrá cierres viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que algunas rutas del transporte público modificarán su derrotero en la Perla Tapatía, Zapopan y Tlaquepaque.

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¿Cuáles son los cierres viales?

El 2 de mayo debido a la Vía RecreActiva Nocturna, a partir de las 7:00 de la noche se realizarán los siguientes cierres:

Av. Javier Mina / Juárez, desde calzada Independencia hasta la glorieta La Minerva.

Av. Fray Antonio Alcalde, desde Jesús García a Libertad.

Las rutas que cruzan el centro de Guadalajara y el corredor Juárez-Vallarta, modificarán su recorrido durante esa noche.

Por otro lado, el 3 de mayo, habrá una competencia ciclista con salida y meta en la glorieta de La Minerva, por lo que a partir de las 7:00 de la mañana habrá los siguientes cierres viales:

Av. Ignacio L. Vallarta

Anillo Periférico (tramos poniente y sur)

Calzada Lázaro Cárdenas

Av. López Mateos

Av. Niño Obrero

Av. Circunvalación Agustín Yáñez

Francisco Javier Gamboa

Varias rutas del transporte público que circulan por estas avenidas tendrán desvíos parciales o temporales durante la mañana y parte del mediodía.

Este mismo domingo, se celebrará la carrera atlética en Tlaquepaque, por lo que a partir de las 5:00 de la tarde se cerrarán las siguientes vialidades:

Santos Degollado

Francisco de Miranda

Alfareros / Cruz Verde

Florida / Emiliano Zapata

Huertas / Glendale

República de Cuba

Emiliano Carranza

Las rutas que circulan por el centro de Tlaquepaque serán desviadas durante la tarde. Las recomendaciones para los usuarios son salir con anticipación, considerar rutas alternas, estar atentos a indicaciones de choferes y autoridades, y tomar previsiones en horarios pico.

Edith de León / N+ Guadalajara

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