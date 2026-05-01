Cierres Viales en Guadalajara y Tlaquepaque este 2 y 3 de Mayo 2026: Rutas y Horarios
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Habrá calles cerradas este 2 y 3 de mayo en la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a diferentes eventos como la Vía RecreActiva Noctura y carreras en la ciudad
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Este fin de semana del 2 y 3 de mayo habrá cierres viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que algunas rutas del transporte público modificarán su derrotero en la Perla Tapatía, Zapopan y Tlaquepaque.
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¿Cuáles son los cierres viales?
El 2 de mayo debido a la Vía RecreActiva Nocturna, a partir de las 7:00 de la noche se realizarán los siguientes cierres:
- Av. Javier Mina / Juárez, desde calzada Independencia hasta la glorieta La Minerva.
- Av. Fray Antonio Alcalde, desde Jesús García a Libertad.
Las rutas que cruzan el centro de Guadalajara y el corredor Juárez-Vallarta, modificarán su recorrido durante esa noche.
Por otro lado, el 3 de mayo, habrá una competencia ciclista con salida y meta en la glorieta de La Minerva, por lo que a partir de las 7:00 de la mañana habrá los siguientes cierres viales:
- Av. Ignacio L. Vallarta
- Anillo Periférico (tramos poniente y sur)
- Calzada Lázaro Cárdenas
- Av. López Mateos
- Av. Niño Obrero
- Av. Circunvalación Agustín Yáñez
- Francisco Javier Gamboa
Varias rutas del transporte público que circulan por estas avenidas tendrán desvíos parciales o temporales durante la mañana y parte del mediodía.
Este mismo domingo, se celebrará la carrera atlética en Tlaquepaque, por lo que a partir de las 5:00 de la tarde se cerrarán las siguientes vialidades:
- Santos Degollado
- Francisco de Miranda
- Alfareros / Cruz Verde
- Florida / Emiliano Zapata
- Huertas / Glendale
- República de Cuba
- Emiliano Carranza
Las rutas que circulan por el centro de Tlaquepaque serán desviadas durante la tarde. Las recomendaciones para los usuarios son salir con anticipación, considerar rutas alternas, estar atentos a indicaciones de choferes y autoridades, y tomar previsiones en horarios pico.
Edith de León / N+ Guadalajara
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