Lista de Heridos tras la Volcadura de Autobús en Amatlán de Cañas, Nayarit; Provenían de Jalisco

Después del accidente de un autobús volcado en Nayarit, el cual ha dejado un saldo preliminar de 11 fallecidos, 21 lesionados, el Director Operativo de Bomberos del Estado, Enrique García, confirmó que el vehículo provenía de Jalisco.

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A través de un comunicado de la Fiscalía General de Nayarit, se dio a conocer la lista de las personas lesionadas tras la volcadura:

Dereck Uriel Hernández Núñez, de 2 años.

Valeria Núñez Flores, de 22 años.

Jonathan Uriel Hernández Corona, de 28 años.

Saúl Ríos Estrada, de 23 años.

Diego Armando Gallegos, de 23 años.

María de Jesús Navarro Herrera, de 42 años.

Andrés Rodríguez Gutiérrez, de 39 años.

Jairo Jesús Rodríguez Navarro, de 8 años.

Luz Elena Mendoza, de 25 años.

Paola Núñez Flores.

Juan Milán García.

María Guadalupe Reyes Gutiérrez, de 35 años.

Camila Jiseel Alcalá Reyes, de 13 años.

Alejandro Ibisai Cuevas Ocegueda, de 12 años.

Ruth Selene Osegueda Mejía, de 45 años.

Rodrigo Rodríguez Gutérrez, de 38 años.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el director operativo, el autobús de turistas se trasladaba desde Jalisco, con pasajeros provenientes del municipio de San Pedro Tlaquepaque, y se dirigían hacia un balneario ubicado en El Rosario, llamado El Manto, en Nayarit.

Sin embargo, fue en la carretera de Amatlán de Cañas, a la altura del kilómetro 7+500, cuando el autobús se accidentó, mientras que las autoridades están investigando cuáles fueron las causas.

Los cuerpos ya fueron extraídos, luego de que acudió personal forense a la zona. Los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Se presume que también hay una persona desaparecida, sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Redacción N+

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