Camioneta Cae Sobre Auto Al Salir Volando de un Paso a Desnivel en Tlaquepaque

Un aparatoso accidente se registró en Tlaquepaque, donde una camioneta cayó desde una altura de cuatro metros de un paso a desnivel, aplastando a un automóvil que circulaba por la lateral de Lázaro Cárdenas.

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El afectado fue el tripulante de un auto compacto, quien, poco antes de llegar a la calle Fuelle, vio cómo algo de grandes dimensiones caía sobre el cofre de su vehículo. El estruendo lo hizo soltar el volante y, segundos después, se percató que lo que había caído era una camioneta que salió volando desde un paso a desnivel.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El causante fue el conductor de un vehículo tipo familiar, mismo que intentó de manera repentina tomar la desviación de los carriles centrales a los laterales, golpeando y destruyendo parte de la valla metálica de contención para finalmente caer al vacío desde una altura aproximada de cuatro metros.

En ese momento, justo circulaba el conductor afectado, que si bien acabó con su auto destrozado, tuvo la fortuna de que la camioneta que salió proyectada cayó justo a centímetros de aplastar todo el vehículo.

Automovilistas que presenciaron el impresionante percance de inmediato se detuvieron. La sorpresa vino cuando ambos conductores salieron por su propio pie de los autos siniestrados, y fue con la valoración de paramédicos de la Cruz Verde Tlaquepaque que se descartó que presentaran lesiones de gravedad.

Al arribo de policías viales no daban crédito a lo sucedido. El conductor responsable refirió que, al intentar maniobrar de último momento, ya no pudo controlar el volante y cayó al vacío.

Milagrosamente, todo quedó en daños materiales, por los que respondió el conductor causante, incrédulo de que tanto él como el afectado pudieron salir con vida.

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