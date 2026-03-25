Últimos Días Para el Canje de Placas Gratis en Jalisco 2026; Esto es lo Que Necesitas

La prórroga para el canje gratuito de placas vehiculares en Jalisco concluirá en siete días, por lo que el Gobierno del Estado exhortó a los contribuyentes a pagar su refrendo del 2025 y realizar este trámite sin costo adicional.

¿Quiénes pueden hacer el cambio de placas gratis?

La medida beneficia exclusivamente a quienes participaron en el programa del Paquete 3x1 del año pasado, que incluía el refrendo, verificación y el cambio de láminas sin costo. Para quienes no efectuaron el canje en 2025, se otorgó una prórroga de tres meses en 2026, la cual está por finalizar el próximo 31 de marzo.

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El trámite no requiere cita previa y puede realizarse en cualquier recaudadora del Área Metropolitana de Guadalajara o del interior del estado. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas, y sábados de 08:00 a 14:00 horas; en los municipios del interior, el servicio es de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

¿Qué documentos necesito para el cambio de placas en Jalisco?

La documentación necesaria incluye el comprobante de refrendo 2025, juego de placas con los diseños anteriores conocidos como collage o cabañas, identificación oficial vigente, documento que acredite la propiedad del vehículo y un comprobante de domicilio no mayor a 90 días.

Una vez concluida la prórroga, el canje tendrá un costo de 2 mil 500 pesos, y su omisión podría derivar en sanciones por parte de la Policía Vial.

Edgar Abraham Flores Maciel / N+

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