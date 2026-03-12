Obras Provocarán Cierres Viales Durante 70 Días en Guadalajara; Estas son las Avenidas Afectadas

Habrá cierres viales durante un aproximado de 70 días en avenidas importantes de Guadalajara; en N+ te decimos qué zonas se verán afectadas.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Debo Realizar mi Declaración Fiscal?

Los cierres viales serán por obras de renovación en la carpeta asfáltica, banquetas y algunas ciclovías. Se prevé, que esto ayude a corto plazo a mejorar la vialidad en la ciudad. Cabe mencionar que las avenidas y calles se verán afectas de las 23:00 horas a las 05:00 de la madrugada.

¿Qué avenidas de Guadalajara estarán cerradas por renovación?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara, los cierres viales se presentarán en las siguientes avenidas de la ciudad:

Avenida Vallarta será intervenida desde Federalismo hasta López Mateos.

Avenida Hidalgo; se realizarán trabajos desde López Mateos hasta la calle Contreras Medellín.

En López Cotilla las obras serán desde Enrique Díaz de León hasta Federación.

Avenida República de Calzada Independencia a calle Cabañas.

Lázaro Cárdenas; se rehabilitarán los carriles laterales de esta avenida desde Fuelle hasta el límite con el municipio de Zapopan.

El adoquín será sustituido por concreto estampado, además de la instalación de alumbrado público y banquetas. Por lo que será necesario realizar desvíos desde la salida del túnel de Hidalgo hacia alguno de los extremos de la calle.

A parte, se hará la sustitución de losas, aplicación de balizamiento, instalación de alumbrado y la rehabilitación de bajo puentes.

Los trabajos iniciaron el 10 de marzo y se estima que quedarán concluidos en el mes de junio.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas:



