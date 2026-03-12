Supuesto Limpiaparabrisas Sería el Presunto Asesino de Mujer Embarazada y su Pareja en Zapopan

Un supuesto limpiaparabrisas podría ser el asesinado de una mujer embarazada y su pareja, los cuales fueron agredidos a balazos el pasado sábado en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara, el homicida se aproximó al auto donde iba la elemento activo de la Fiscalía del Estado, Verónica García de Alba, y su pareja.

Posteriormente los agredió a balazos, justo cuando circulaban sobre la prolongación Mariano Otero, al cruce con prolongación Guardia Nacional.

“Se me fueron derecho por todo Mariano Otero y allá se querían meter en un portón. Ya después fue una patrulla, otra patrulla, los de la moto; ahí eran puros casquillos y ya allá estaba donde los atoraron”, mencionó un testigo

Esto se sabe de las víctimas

La elemento de la Fiscalía, que se desempeñaba como secretaria del Ministerio Público, y su pareja sentimental de 42 años, fallecieron tras la agresión directa a balazos metros más adelante del crucero donde les dispararon.

Sin embargo, el supuesto limpiaparabrisas que presuntamente asesinó a la pareja continúa prófugo de la justicia, y las investigaciones por parte de las autoridades estatales siguen para esclarecer el móvil del crimen.

