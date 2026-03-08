Mujer Asesinada Junto a su Pareja en Zapopan era Funcionaría de la Fiscalía y estaba Embarazada

A un día después del asesinato a balazos de una pareja que se encontraba al interior de un vehículo en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, se dio a conocer que la víctima femenina era una funcionaria activa de la Fiscalía de Jalisco.

La agente asesinada estaba embarazada

La víctima fue identificada como Verónica García de Alba, de 36 años, quien se desempeñaba como secretaria del Ministerio Público y además se encontraba en estado de gestación. En el ataque también murió su pareja, un hombre de 42 años.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Los hechos ocurrieron en el cruce de Prolongación Mariano Otero y la calle Guardia Nacional, en la colonia Santa Ana Tepetitlán.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un sujeto desconocido perpetró la agresión directa sin mediar palabra y posteriormente huyó del lugar.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, donde localizaron un vehículo particular. En el interior se encontraba la pareja con heridas de bala.

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del responsable del ataque.

Ambas personas fallecidas fueron plenamente identificadas por sus familiares. A través de sus redes sociales, la Fiscalía de Jalisco lamentó el fallecimiento de Verónica García de Alba, destacando su profesionalismo, dedicación y compromiso con la procuración de justicia.

Moisés Hernándeaz / N+

