Conchita Espera que los Restos en Semefo Sean los de Su Hijo Desaparecido en Jalisco

La señora Ma. Concepción Belmontes, conocida como Conchita, todavía no está completamente segura de que los restos que se encuentran en el Semefo desde hace casi 10 años realmente sean los de su hijo Juan Antonio, luego de una serie de irregularidades y omisiones que presentaron durante el proceso de identificación.

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Luego de que pasaron más de 7 años para que las confrontas de ADN mostraran coincidencia del 99.9% con la sangre de su hijo, Conchita exige que se le entregue un dictamen completo y no el que se le notificó a la Fiscalía de Jalisco.

“Un dictamen no puede tardar tanto tiempo, ahí se demoró mucho tiempo, muchos años se llevaron, son años, no son días o meses para haber sacado una prueba de un dictamen y eso sí se me hace que no se vale”, explicó Conchita.

Los restos óseos de Juan Antonio fueron encontrados en una finca de El Salto, por lo que las autoridades acudirán al punto para hacer un nuevo cateo, con la finalidad de localizar más indicios y así revelar cuál fue el motivo de su muerte.

Juan Antonio tenía 36 años, trabajaba como albañil y vivía en Zapopan; el día de su desaparición salió a realizar actividades fuera de su rutina y tras varias horas, no regresó.

Conchita aún no termina su búsqueda para dar digna sepultura a su hijo

Para Conchita, la búsqueda por regresar a su hijo a casa todavía no termina.

“Me gustaría decirle: hijo, ya te encontré, ya estás conmigo. Ahora lo único que quiero es que él me dé la luz de que yo sepa que realmente es mi hijo y que aquí lo estamos esperando, sus hermanas y su madre con los brazos abiertos para que regrese con su hijos y su esposa”, comentó Conchita.

A pesar del cansancio y la enfermedad que la ha desgastado, Conchita asegura que buscará cómo verificar los restos de su hijo personalmente antes de cualquier entrega.

Ivonne Alcántara / N+ Guadalajara

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