Conchita Pasó 10 Años Buscando a su Hijo; Sus Restos Estaban en el Semefo de Jalisco Desde 2017

Ma. Concepción Belmontes, conocida como Conchita, pasó 10 años buscando a su hijo y acaban de notificarle que sus restos estaban en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desde hace 9 años, uno de los incontables casos que expone una serie de fallas en los procesos para el tratamiento, identificación y disposición final de los cuerpos y restos de personas fallecidas en Jalisco.

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Se trata de una problemática persistente que se ha profundizado desde 2016 y que ha abarcado varias administraciones estatales. La historia de Conchita ha vuelto a poner en evidencia la omisión e indignación de familias que todavía buscan a sus seres queridos desaparecidos.

“Iba a Semefo, me enseñaban las mismas fotografías, iba a galerías de fotos, a Comisión de Búsqueda, anduve yo por todas partes tratando de ver si yo sabía algo de mi hijo y nada”, explicó Conchita.

Este 11 de mayo, Conchita acudió nuevamente a Semefo para continuar con las confrontas de ADN y así agilizar el proceso de la entrega de su hijo, para que ella, al igual que toda su familia, puedan darle una digna sepultura.

En 2025 se reportó que el Semefo en Jalisco operaba con menos capacidad a la necesaria

Sin embargo, el capítulo no termina ahí, ya que a mediados de 2025, se reportó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses operaba con una capacidad seis veces menor a la necesaria, con más de 9 mil cadáveres ingresados y sin ser identificados desde 2018. Hoy, esta cifra es de alrededor de 9 mil 500 segmentos sin ser identificados.

A pesar de que la cifra va en aumento, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, mencionó que ahora sí están localizando cuerpos.

“Ahora sí estamos localizando cuerpos, identificándolos y entregándolos a sus seres queridos, esta es una muestra de que ahora las inversiones que hicimos y que presentamos hace alrededor de cinco meses para la identificación genética de los cuerpos del Instituto, están dando resultados”, manifestó Lemus.

Entre las medidas planteadas y en curso de dichas inversiones, se incluye fortalecer la infraestructura de resguardo para evitar la acumulación inadecuada de cuerpos, así como la implementación de mejores protocolos para la toma de muestras de ADN que faciliten la entrega de los restos a familiares.

Ivonne Alcántara / N+ Guadalajara

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