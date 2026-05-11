Mujer Sufre Golpe en la Cabeza tras Caerle una Puerta de Metal Mientras Trabajaba en Guadalajara

Una mujer terminó con un golpe fuerte en la cabeza y hombros después de que le cayó una puerta de metal mientras estaba trabajando en la zona centro de Guadalajara.

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Los hechos ocurrieron cuando la mujer estaba llenando refrigeradores en una tienda de conveniencia ubicada sobre el cruce de Ramón Corona y Av. Juárez. Al entrar a la cámara de refrigeración, se le vino encima una puerta metálica pesada.

La mujer, como pudo, se zafó y llamó a sus compañeros, quienes pidieron el apoyo de una ambulancia. A la llegada del personal médico, también arribaron elementos de la Policía de Guadalajara.

Tras la revisión de paramédicos de la Cruz Roja, determinaron que las lesiones que presentó no ponían en riesgo su vida, incluso, la mujer no quiso ser trasladada hasta un puerto de socorros, y se quedó en el lugar, pero señaló que iría al seguro social, para poder pedir una incapacidad por la lesión.

¿Qué pasará con la tienda de conveniencia?

Cabe señalar que la tienda continuó operando de manera normal durante el transcurso de la mañana.

Hace un año, esta tienda fue blanco de un acto vandálico, cuando un sujeto le prendió fuego causando estragos en mercancía y parte del mobiliario, sin embargo, hasta el momento se desconoce si este incidente provocó que la infraestructura presentara fallas.

Serán las autoridades pertinentes las que se encarguen de investigar este caso y deslindar responsabilidades.

Juan Pablo Ortega / N+ Guadalajara

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