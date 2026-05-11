Pablo Lemus Rechaza los Cambios Propuestos por el Gobierno Federal Sobre el Calendario Escolar

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, manifestó su rechazo a los cambios propuestos por el Gobierno Federal al calendario escolar 2025-2026, al considerar que estas modificaciones afectarían tanto la educación de niñas y niños como la organización de las familias.

Noticia Relacionada: Secretaría de Educación Jalisco Confirma que No se Adelantarán Vacaciones por el Mundial 2026

El mandatario estatal señaló que la postura de Jalisco es mantener el calendario escolar tal y como fue publicado originalmente, argumentando que cualquier alteración genera complicaciones en la planeación académica y en las actividades cotidianas de miles de hogares.

Lemus señaló que realizar el cambio afectaría a miles de familias

Pablo Lemus indicó que el estado considera importante respetar los tiempos ya establecidos para el ciclo escolar, debido a que muchas familias organizan con anticipación cuestiones laborales, vacaciones y dinámicas relacionadas con la educación de sus hijos.

Además, sostuvo que cambios de último momento pueden impactar directamente en el aprovechamiento escolar de estudiantes, así como en la logística de docentes y personal educativo.

La Secretaría de Educación Jalisco confirmó que no se adelantarán las vacaciones

La Secretaría de Educación Jalisco confirmó que no se adelantarán las vacaciones por motivo del Mundial 2026 en el estado, como lo había planteado la SEP, por lo que el último día de clases en la entidad no será el 5 de junio.

Cabe mencionar que el 7 de mayo, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública del Gobierno de México, había informado que se tomó la decisión unánime de modificar el calendario escolar y adelantar las vacaciones por motivo del Mundial y la ola de calor que vive el país.

Noticias N+

Historias Recomendadas: