Secretaría de Educación Jalisco Confirma que No se Adelantarán Vacaciones por el Mundial 2026

La Secretaría de Educación Jalisco confirmó que no se adelantarán las vacaciones por motivo del Mundial 2026 en el estado, como lo había planteado la SEP, por lo que el último día de clases en la entidad no será el 5 de junio.

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Cabe mencionar que el 7 de mayo, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública del Gobierno de México, había informado que se tomó la decisión unánime de modificar el calendario escolar y adelantar las vacaciones por motivo del Mundial y la ola de calor que vive el país.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Jalisco aclaró que en ningún momento planteó a la federación adelantar la conclusión del presente ciclo escolar, así como informó que no comparte la medida anunciada por la SEP.

"Comprendemos el impacto negativo que los ajustes propuestos por la SEP pueden representar en los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes, así como para la organización del as familias", manifiesta el comunicado.

¿Cuándo es el último día de clases en Jalisco?

De acuerdo a la Secretaría de Educación Jalisco, el último día de clases en el estado será el 30 de junio, como anteriormente se había informado.

No obstante, se mantendrá la adecuación propuesta que contempla la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara durante los cuatro días en que se llevarán a cabo los partidos del Mundial en la Perla Tapatía.

En el comunicado, las autoridades de educación en Jalisco también dejan en claro la importancia que es la educación y el desarrollo integral de los niños, así como el apoyo hacia los padres de familia en la formación de sus hijos, reconociendo sus ocupaciones laborales y profesionales.

Redacción N+ Guadalajara

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