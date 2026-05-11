Doma, la Perra de la Policía de Guadalajara que Resguardará la Seguridad Durante el Mundial

Doma es una perrita que se sumó a resguardar la seguridad de los tapatíos al ser una nueva integrante del equipo de canes que trabaja en la Policía de Guadalajara, y que apoyará durante el Mundial 2026.

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Es una perra de dos años de raza pastor belga, que destaca por su fino olfato para buscar y localizar artefactos explosivos, y además, se caracteriza por su nobleza y el agrado que tiene para convivir con niñas y niños.

En diciembre de 2025, Doma fue donada a esta corporación junto a otros cuatro perros por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicaciones de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, luego de que los cinco elementos acudieron a Texas para tomar el curso de entrenamiento.

“Es muy importante, ya que la sociedad nos ve en la calle y es muy diferente. Para ellos, un policía que trae un perrito es muy importante; el olfato para ellos, nos ha ayudado a localizar diversas sustancias que nos han ayudado para mejorar a la ciudadanía”, explicó Alexis Vázquez, policía de Guadalajara.

Para este caso, Doma fue la más avanzada, y por esta razón, ya patrulla las calles junto con los otros policías.

¿Cómo son los entrenamientos de Doma?

Los entrenamientos de Doma constan de una hora y media de trabajo, el cual está dividido cada 30 minutos para que pueda descansar, suficiente para que siga ejercitando sus habilidades para la localización de artefactos explosivos.

De acuerdo a los policías, se están preparando para que los caninos apoyen durante el Mundial 2026 en Jalisco. Ya suman 18 canes en la corporación, los cuales también cuentan con especializaciones como búsqueda de armas, narcóticos o personas.

Karina Fuerte / N+ Guadalajara

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