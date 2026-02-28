Continúa Incendio en Vertedero de Tequila, Jalisco; Esto se Sabe
El incendio ha provocado mala calidad del aire en el municipio, por lo que se recomienda no salir de casa sin cubrebocas
Sigue activo el incendio en el vertedero de Tequila, Jalisco; el área que presenta afectaciones contiene una acumulación de residuos que alcanza hasta los tres metros de altura.
Debido a la situación, la calidad del aire es pésima en todo el municipio de Tequila, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco emitió una alerta atmosférica desde el 27 de febrero a las 22:00 horas. Autoridades recomiendan no realizar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, además de usar cubrebocas al exterior del hogar.
Se suma maquinaria pesada a las labores para el control y extinción del incendio registrado en el vertedero clandestino ubicado en el Cerro del Totole, en el municipio de Tequila.— Protección Civil JAL (@PCJalisco) February 28, 2026
Al operación se integraron equipos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural @SaderJal… pic.twitter.com/bNki2oeGjQ
¿Qué originó el incendio?
Al momento se desconoce el origen del incendio, pero autoridades han mencionado que no es forestal.
El fuego consume montículos de basura, por lo que las labores se concentran en el combate directo, remoción y cobertura con tierra para controlar, apagar o sofocar el fuego
Protección Civil de Jalisco
Cabe mencionar que en el sitio trabajan retroexcavadoras, maquinaria tipo D y motoconformadora. Asimismo, se realizan brigadas para evitar afectaciones en las inmediaciones del vertedero.
