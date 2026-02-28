Continúa Incendio en Vertedero de Tequila, Jalisco; Esto se Sabe

Sigue activo el incendio en el vertedero de Tequila, Jalisco; el área que presenta afectaciones contiene una acumulación de residuos que alcanza hasta los tres metros de altura.

Noticia relacionada: Desbloquean las Cuentas Bancarias de Tequila, Jalisco

Debido a la situación, la calidad del aire es pésima en todo el municipio de Tequila, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco emitió una alerta atmosférica desde el 27 de febrero a las 22:00 horas. Autoridades recomiendan no realizar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, además de usar cubrebocas al exterior del hogar.

Se suma maquinaria pesada a las labores para el control y extinción del incendio registrado en el vertedero clandestino ubicado en el Cerro del Totole, en el municipio de Tequila.



Al operación se integraron equipos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural @SaderJal… pic.twitter.com/bNki2oeGjQ — Protección Civil JAL (@PCJalisco) February 28, 2026

¿Qué originó el incendio?

Al momento se desconoce el origen del incendio, pero autoridades han mencionado que no es forestal.

El fuego consume montículos de basura, por lo que las labores se concentran en el combate directo, remoción y cobertura con tierra para controlar, apagar o sofocar el fuego Protección Civil de Jalisco

Cabe mencionar que en el sitio trabajan retroexcavadoras, maquinaria tipo D y motoconformadora. Asimismo, se realizan brigadas para evitar afectaciones en las inmediaciones del vertedero.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: