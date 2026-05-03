Llegan a Jalisco los 11 Cuerpos de los Fallecidos tras Volcadura de Camión en Nayarit

Llegaron a Jalisco los cuerpos de las 11 víctimas mortales que dejó el accidente en Nayarit, donde un camión con más de 40 pasajeros volcó en Amatlán de Cañas el 1 de mayo.

Noticia relacionada: Confirman que 4 de 33 Heridos tras Volcadura de Autobús en Nayarit Continúan en Estado Grave

El testimonio de los familiares de los heridos y fallecidos es desgarrador, aunque todavía se trabaja en los peritajes para conocer las posibles causas de la volcadura, el exceso de velocidad, señalan, pudo ser determinante.

"Pues ahora sí que pues crece o se tiene esa incertidumbre de qué fue lo que ocasionó el accidente, si fue mala maniobra del conductor o cansancio o simplemente negligencia por exceso de velocidad", dijo Jorge Milán, familiar de las víctimas.

Cabe señalar que cada año, los familiares realizaban un viaje hacia algún destino turístico, pero en esta ocasión el descanso y la diversión se convirtieron en una tragedia.

"Él refiere que únicamente donde él recuerda que iba a un poco de velocidad el conductor y después de eso en una pequeña curva, no tan prolongada, fue cuando el camión se acuesta sobre su costado y derrapa y bueno, mi hermano pierde el conocimiento en ese instante", explicó Milán.

María Fernanda perdió a 7 de sus familiares

Siete de los fallecidos eran familia directa de María Fernanda, con un dolor notorio, reconoció los cuerpos. En medio de incertidumbre, mencionó que es momento de buscar a culpables, sino consuelo y pronta resignación.

"Convivimos, digamos con los familiares del chofer, pero no, no estamos ahorita como para buscar culpables, digo, pasan los accidentes, y pues ahorita es más grande nuestro dolor, ellos están pasando también por un dolor, entonces no", dijo María Fernanda.

En dos camionetas pertenecientes al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se realizó el traslado vía terrestre desde la ciudad de Tepic, Nayarit. Acerca de los gastos de funeraria y sepultura, se harán cargo las autoridades de Jalisco y Tlaquepaque.

Se dará apoyo a los lesionados, como fue el caso de un hombre y su hija menor de edad, quienes llegaron a la Cruz Verde Marcos Montero y les realizaron estudios para posteriormente ser dados de alta.

"Hace unos momentos llegaron personas vía terrestre a servicios médicos municipales, una menor y el progenitor de esta misma, que vienen también de este accidente y ya en estos momentos fueron trasladados a su casa y estamos pendientes a lo que se requiere en el vecino estado de Nayarit", manifestó Mario Silva Orozco, Secretario de Policía de Tlaquepaque.

¿Qué pasó después de que los cuerpos fueron rescatados?

Después del accidente, los cuerpos de los 11 fallecidos fueron enviados a la morgue en Nayarit, donde se les practicó la autopsia y se embalsamaron. Una vez en cajas metálicas, se inició el traslado alrededor de las 9:00 de la noche del 2 de mayo.

Poco antes de la 1:00 de la mañana de este 3 de mayo, llegaron a las instalaciones de ciencias forenses ubicadas en Tlaquepaque.

Los familiares se entrevistaron con personal del DIF municipal y de la morgue, tras el papeleo correspondiente, uno a uno fueron entregando los cuerpos de las siguientes víctimas:

Rosa María.

Paola Alejandra.

Dulce María.

Renata.

Margarita.

Mariana.

Yolanda.

Alejandro.

Mario.

Martha Gutiérrez.

El conductor del autobús.

Después de reconocer los cuerpos, estos fueron entregados a sus familiares. Los lesionados que permanecen en hospitales regionales serán llevados poco a poco a centros médicos de la zona metropolitana y conforme mejore su condición.

Juan Pablo Ortega / N+ Guadalajara

Historias recomendadas: