Confirman que 4 de 33 Heridos tras Volcadura de Autobús en Nayarit Continúan en Estado Grave

Cuatro de las 33 personas lesionadas tras la volcadura de un camión de pasajeros en la carretera San Marcos–Amatlán de Cañas, en el estado de Nayarit, permanecen en estado grave, informó la Secretaría de Salud Jalisco.

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De acuerdo con el reporte emitido al corte de este sábado, 29 de los heridos presentan lesiones catalogadas como urgencias relativas, principalmente por politraumatismos, mientras que otros cuatro pacientes son considerados urgencias absolutas debido a la gravedad de sus lesiones.

El accidente ocurrió la mañana del viernes, cuando un camión de pasajeros que transportaba a 44 paseantes originarios de Jalisco volcó mientras se dirigía a un balneario. El percance dejó además un saldo de 11 personas fallecidas.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia de Nayarit y Jalisco se movilizaron para atender a las víctimas y coordinar su traslado a distintas unidades médicas. Ante la magnitud del percance, también se activó la intervención del Sistema de Atención Médica de Urgencias para brindar apoyo en la atención y seguimiento de las personas afectadas.

Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales

Las autoridades informaron que los lesionados reciben atención en diversos hospitales, entre ellos el IMSS de Amatlán de Cañas, el ISSSTE de Tepic, el IMSS de Tala, el Hospital de Magdalena y el IMSS de Ixtlán del Río. Además, se indicó que hasta el momento se desconoce en qué unidades médicas permanecen otras tres personas lesionadas.

Asimismo, la cifra de fallecidos se mantiene en 11 personas, todas residentes de Jalisco.

Las autoridades estatales señalaron que continúa el seguimiento médico a las personas heridas y el acompañamiento a las familias de las víctimas. Hasta ahora no se ha informado sobre el traslado de los restos hacia Jalisco.

Las labores de atención y seguimiento se realizan de manera coordinada entre el Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Salud Jalisco, el SAMU Jalisco y autoridades del estado de Nayarit, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Edith de León / N+

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