Clausuran Supuesto Laboratorio Clandestino de Medicamentos en Zapopan tras Denuncia Sanitaria

Un supuesto laboratorio clandestino de medicamentos provocó un operativo de diversas autoridades en la colonia Valle del Fortín, en Zapopan, donde se detectaron indicios de la presunta elaboración de productos farmacéuticos sin autorización, así como la oferta de servicios terapéuticos sin acreditación sanitaria.

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La intervención se originó tras una denuncia presentada ante la Coprisjal. De acuerdo con autoridades, personal de esta institución ya había acudido previamente al sitio; sin embargo, en aquella ocasión se les negó el acceso para realizar una verificación, procedimiento que está respaldado por la Ley General de Salud.

Durante el operativo, se llevó a cabo un cateo en una finca ubicada en la calle Flor de Nardo, marcada con los números 18 y 20, la cual actualmente cuenta con sellos de clausura.

Hallan equipo y sustancias para la presunta elaboración de medicamentos

En la diligencia participaron elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público, personal de Coprisjal, inspectores del ayuntamiento de Zapopan y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Asimismo, se cateó una segunda finca sobre la calle Cardenal, aunque posteriormente se informó que no guarda relación con los hechos investigados.

Al interior del inmueble principal, autoridades localizaron equipo y materiales para la presunta elaboración de medicamentos y suplementos.

Entre los objetos asegurados se encuentran artefactos para el acondicionamiento de células de origen animal para uso humano, viales, ampolletas, tapas, equipo de encasquetamiento, tableteadoras, sistemas de esterilización, así como diversas sustancias e insumos de uso farmacéutico.

También se encontraron materiales para micromedición, además de derivados animales como suero y placenta bovina, presuntamente utilizados en procesos de síntesis celular.

Personal de Coprisjal informó que la empresa, presuntamente denominada “Ultrafactor Laboratorios”, operaba sin licencia federal y con documentación apócrifa, incluyendo una clave SIAN inexistente. Ante estas irregularidades, la Fiscalía aseguró todos los insumos encontrados en el lugar.

La carpeta de investigación continúa en integración para identificar a los posibles responsables de estas actividades, las cuales podrían constituir delitos en materia de salud y otros de competencia federal.

Por su parte, vecinos de la zona señalaron que el personal del supuesto laboratorio era conocido y apreciado en la comunidad. No obstante, también denunciaron comportamientos agresivos por parte de algunos elementos de seguridad durante el desarrollo del operativo.

Karina Fuerte / N+ Guadalajara

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