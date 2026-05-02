María, Familiar de Víctimas de la Volcadura en Nayarit, Cuenta Cómo se Enteró del Accidente

La familia Rodríguez Navarro cuenta cómo se enteró del accidente que sufrieron sus familiares tras la volcadura de un autobús que salió de Jalisco para dirigirse a un balneario en Nayarit, en donde iban más de 40 pasajeros.

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"Fueron llamadas telefónicas, no sé cómo mi hermana consiguió un celular y le habló a mi hermano y ya mi hermano nos habló a nosotros. Ella está consciente, hemos estado hablando con ella pero nada más sabemos que fueron los frenos del camión", explicó María, familiar de las víctimas.

La mayoría de las familias accidentadas pertenecen a la colonia Lomas del 4, de San Pedro Tlaquepaque, quienes rentaron un camión para disfrutar de un balneario en El Rosario, Nayarit, sin embargo, un accidente en Amatlán de Cañas les cambió la vida por completo.

"A ella le pasó en la cabeza, trae una herida, mi otro sobrino en su quijada, y mi cuñado viene todo golpeado, en la cabeza, su pecho. Era una excursión. Sí, son vecinos de la colonia todos. Yo soy de otra colonia pero ella es mi hermana", manifestó María.

Familiares de María fueron trasladados a un hospital privado

La señora María acudió a un hospital privado donde fue trasladada su hermana, cuñado y sus dos sobrinos, quienes sobrevivieron a la fatalidad del accidente.

"Pues ella está muy triste, está preocupada porque también su suegra y su cuñada fallecieron, era pura familia la que iba, casi iba pura familia y vecinos", dijo María.

Cabe señalar que hasta el momento, el saldo es de 11 víctimas mortales: 6 en el lugar del accidente y 5 en los hospitales. Además de 21 lesionados y una persona supuestamente desaparecida.

Todos los heridos fueron llevados a hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como Magdalena, Tala y San Marcos Jalisco.

Miguel Zaragoza / N+ Guadalajara

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