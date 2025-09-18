Dan último Adiós a Madre e Hijo que Murieron Intoxicados Tras la Inundación de Los Sauces

Una noche de inundación en Tlaquepaque terminó en tragedia para la familia Valdivia: madre e hijo murieron intoxicados por monóxido de carbono dentro de un vehículo mientras intentaban escapar del desbordamiento del arroyo Seco, en la colonia Los Sauces.

Dan último adiós a madre e hijo que murieron intoxicados

Vecinos, familiares y amigos se reunieron en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, en la colonia Real, Tlaquepaque, para velar a Leticia Torres, de 63 años, y a su hijo Enrique Valdivia, de 37, pidiendo por su eterno descanso.

El padre, Roberto, sigue hospitalizado

Mientras tanto, Roberto Valdivia Torres, padre y esposo de las víctimas, continúa hospitalizado en la Clínica 46 del IMSS, tras haber sido rescatado a tiempo por paramédicos de Cruz Verde Tlaquepaque cuando estaba al borde de la inconsciencia.

Su hijo Miguel Valdivia confía en que su padre será dado de alta pronto, ya que según los médicos, su condición es estable y presenta una gran mejoría.

Voy a buscar a mi papá, se lo llevaron a una clínica y voy a ver cómo se encuentra Miguel Valdivia, hijo de padre de las víctimas

Aunque los cuerpos de Leticia y Enrique permanecen en un ataúd, la familia espera que Roberto pueda despedirse de ellos una vez se recupere.

