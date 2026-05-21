Detienen a Hombre por Presunto Abuso Contra una Menor de 13 Años en Tlajomulco

Un sujeto de 26 años fue detenido en Tlajomulco por presuntamente abusar sexualmente de una adolescente de 13 años; esto se sabe al momento del caso.

El presunto agresor, identificado como Axel ‘N’, fue detenido por policías del estado de Jalisco en el cruce de Circuito El Salvador y la calle Sonsonate, en la colonia Hacienda Santa Fe.

¿Qué se sabe del abuso contra la menor?

De acuerdo con la Policía de Jalisco, la madre de la afectada se dio cuenta del hecho. Aseguró que su hija caminaba por dicha intersección tras salir de la escuela, cuando Axel ‘N’ se le acercó y le realizó tocamientos. Afortunadamente, los oficiales pasaban por el punto y de inmediato pidió su ayuda.

Ante el señalamiento, el sujeto fue capturado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán la situación legal de Axel ‘N’.

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