Mueren 65 Animales de los 345 Asegurados en el Tianguis El Baratillo en Guadalajara

Después de que 345 animales fueron asegurados en el Tianguis El Baratillo, en Guadalajara, las autoridades informaron que 65 de esas especies murieron, por lo que únicamente quedan 280 que continúan bajo observación.

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Especialistas de la Unidad de Cuidado de Fauna Silvestre en Tlajomulco refieren que sólo sobrevivieron 280 animales debido al grave estado de salud en el que se encontraban.

"En este caso, de esos 345 animales, el gran porcentaje viene en muy malas condiciones, muchos deshidratados, otros agonizando, muchos ya murieron, desafortunadamente, y es parte de las condiciones en las que se manejan. Normalmente no tienen un valor cuando van, los capturan porque les dan lo mismo”, explicó Luis Alberto Cayo, director de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco.

Las autoridades señalaron que a pesar de esta disminución, se trata aún de un número importante de ejemplares que siguen en proceso de recuperación, con la esperanza de que la mayoría pueda ser reinsertada en su hábitat natural.

Autoridades piden a la ciudadanía no comprar animales silvestres

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no participar en la compra y venta ilegal de fauna silvestre.

“Si queremos evitar esto, tenemos que hacerlo desde no comprar, a veces nos rompe el corazón ver ahí, ‘voy a comprar este periquito que se ve enfermo’, pero es parte de la estrategia de venta, hacer ver a los animales miserables dentro de las jaulas para que alguien sea de ellos y los compre, pero ese es el primero incentivo para seguir llevando otro ejemplar”, manifestó Cayo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar la vigilancia, y sobre todo, de generar conciencia sobre el daño que implica lucrar con la vida silvestre.

Edith de León / N+ Guadalajara

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