Catean Casa y Detienen a Hombre que Presuntamente Asesinó a una Perrita en Zapopan

La Fiscalía del Estado de Jalisco realizó un cateo en la colonia Chapalita Sur, en Zapopan, tras la investigación de un caso de crueldad animal, donde un sujeto le disparó a una perrita.

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Tras iniciar la carpeta de investigación se solicitó una orden de cateo al domicilio antes mencionado, lo que permitió la detención del presunto responsable y asegurar distintos indicios que fueron integrados a las averiguaciones.

¿Quién es el detenido?

La perrita perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego desde la azotea de una casa vecina. Presuntamente, el responsable se trataría de Álvaro ‘N’, de 60 años, detenido para investigarlo por el delito de crueldad animal.

“En el interior del domicilio fueron encontradas y aseguradas distintas armas de fuego, como una Beretta, un revólver Smith & Wesson y un rifle; más de 60 cartuchos útiles de distintos calibres, armas de utilería y cargadores abastecidos”, explicó la Fiscalía a través de un boletín.

Los indicios ya fueron fijados por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar los dictámenes correspondientes. Mientras tanto, Álvaro ‘N’ quedó a disposición del Ministerio Público.

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