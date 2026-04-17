Hombre de 60 Años Muere Tras Incendio en su Hogar en Guadalajara

Un hombre de 60 años, conocido como ‘El Chagui’, murió en medio de un incendio que se propagó en toda su casa. El fatal accidente ocurrió en la colonia Oblatos, en Guadalajara.

Noticia relacionada: Dos Niños Murieron en Incendio en Vivienda de Soyatlán del Oro, Jalisco

‘El Chagui’ fue localizado en el piso, entre muebles, ropa y otros artículos calcinados. De acuerdo con Emmanuel Cobián, de Bomberos de Guadalajara, cuando arribaron a la zona el hombre ya no contaba con signos vitales.

“A nuestro arribo, en la búsqueda primaria, encontramos el cuerpo de una persona. Al parecer un masculino ya sin signos vitales”, explicó Emmanuel Cobián.

¿Hubo más víctimas mortales por el incendio?

La emergencia sucedió sobre la calle Hacienda del Castillo, al cruce de Hacienda Mazatepec en la colonia Oblatos, al oriente de Guadalajara. El sexagenario vivía solo; según vecinos, su madre, quien habitaba con él, murió hace meses, por lo que desde entonces sobrevivía de los productos que reciclaba para vender.

“Totalmente, cuando arribamos las primeras unidades, se encontraba totalmente propagado, al parecer en el área de sala y cocina”, agregó Emmanuel Cobián.

Personal de Gestión de Riesgo arribó para valorar la estructura del inmueble. Las causas que provocaron el incendio son una incógnita.

Miguel Zaragoza García/ N+

Historias recomendadas: