Dos Niños Murieron en Incendio en Vivienda de Soyatlán del Oro, Jalisco

Una vivienda se incendió en la comunidad de Soyatlán del Oro, dejando como saldo dos niños fallecidos.

Nota relacionada: Camioneta Termina Calcinada en el Mercado de Abastos Tras Posible Falla Eléctrica

El accidente ocurrió la tarde del martes 14 de abril, en una vivienda donde se encontraban, al parecer solos, dos primitos de apenas 7 y 5 años. Al momento de generarse el incendio, un hombre adulto también resultó herido con quemaduras de primer grado. El fuego se propagó de inmediato, alcanzando otras dos viviendas contiguas y dejando las tres casas totalmente reducidas a cenizas, enlutan­do a dos familias.

Además del luto por la pérdida de los menores, los moradores de las tres viviendas arrasadas por el fuego se quedaron sin nada de su patrimonio.

“Fue un suceso que la verdad nos marcó a todos, algo que nadie esperaba, un incidente que fue causado al parecer por un cortocircuito, cobró la vida de dos menores. Perdiendo aparte todo su material, toda su casa, quedando en ceros, de lo cual se derivó a otras tres más viviendas y familias, las cuales también quedaron afectadas, por lo cual estamos pidiendo apoyo y estamos realizando una labor comunitaria para apoyar lo más que se pueda”, expresó Mariela González, familiar de las víctimas.

Una tragedia familiar se registró en el municipio de Atengo, Jalisco. Foto: Mariela González

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, externó sus condolencias a las familias afectadas y habilitó un centro de acopio para reunir víveres y enseres domésticos, ya que lo perdieron todo.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del incendio.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: