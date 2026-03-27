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Detienen a Hombre en Guadalajara; Fue Descubierto Cuando Intentaba Robar una Casa

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Capturan a hombre en Santa Tere; fue atrapado con “las manos en la masa” por la dueña de la vivienda

Ladrón es sorprendido dentro de casa con reloj de herencia en Guadalajara

Antonio 'N' intentó escapar, pero no lo logró. Foto: Policía de Guadalajara

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Antonio ‘N’, de 33 años, fue detenido por policías de Guadalajara al ser descubierto robando en una casa de la calle Juan Álvarez, al cruce con Jaime Nunó, en la colonia Santa Tere.

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¿Cómo descubrieron al delincuente?

Fue la dueña de la casa quien encontró a Antonio ‘N’ robando sus pertenencias, pues este traía un reloj que le dejó su padre antes de morir

Elementos ciclopolicías fueron alertados y, metros adelante, aseguraron al masculino cuando descendía de la azotea. Durante la inspección, le encontraron un reloj que la mujer identificó como parte de la herencia de su padre.

¿Cómo entró a la vivienda?

Para poder ingresar, el implicado violó la chapa de la casa; aunque intentó escapar, los ciclopolicías de la comisaría tapatía lo aseguraron a una cuadra de donde perpetró el atraco, ya que su condición física no le favoreció al momento de huir.

Miguel Zaragoza García / N+

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