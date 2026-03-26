Colocan Muñecos de Plástico a Estatuas en Jalisco Para Visibilizar la Paternidad Ausente

En el marco del Día Internacional de los Niños por Nacer, conmemorado cada 25 de marzo, monumentos de figuras masculinas en Guadalajara fueron intervenidos con la colocación de bebés de plástico, como parte de una protesta organizada por la asociación Inocentes de María A.C.

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De acuerdo con integrantes de la organización, el objetivo principal de la intervención fue reconocer y agradecer a los padres que permanecen con sus hijos, acompañándolos, protegiéndolos y amándolos durante su infancia.

Sin embargo, también señalaron que se trata de un reclamo hacia los padres ausentes, aquellos que abandonan a las mujeres con sus hijos.

En total, más de 40 monumentos de personajes masculinos fueron intervenidos en distintos puntos de la ciudad, como la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, así como en avenidas principales como Avenida Chapultepec y Avenida Juárez.

El acto ha llamado la atención de visitantes en el primer cuadro de la ciudad, quienes incluso se detienen a tomar fotografías.

¿Qué opinan los tapatíos sobre esta protesta?

Al respecto, ciudadanos expresaron opiniones divididas sobre la manifestación. Jorge consideró que todas las personas tienen derecho a protestar y elegir las causas sociales con las que se identifican. Por su parte, Javier calificó la intervención como una falta de respeto hacia los próceres representados en los monumentos.

La asociación también se dedica a brindar sepultura digna a recién nacidos e infantes; hasta la fecha, ha realizado un total de 326 servicios.

Karina Fuerte / N+

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