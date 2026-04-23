Detienen a Pareja Acusada de Asaltar a Repartidores de Comida en Tlaquepaque

Una pareja identificada como Brayan Alexandro 'N' y Perla Abril 'N' fue detenida por elementos de la Fiscalía de Jalisco, señalada por su presunta participación en distintos robos cometidos contra repartidores de comida de aplicaciones digitales en el municipio de Tlaquepaque.

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De acuerdo con las investigaciones, una de las carpetas abiertas en su contra corresponde a un hecho ocurrido el pasado 15 de abril, cuando un repartidor acudió a entregar un pedido a la colonia Las Liebres, en Tlaquepaque, a bordo de una motocicleta.

Según la indagatoria, el servicio habría sido solicitado por la pareja y, al momento de realizar la entrega, el repartidor fue amagado con un arma de fuego para despojarlo de su motocicleta, tras lo cual los presuntos responsables escaparon del lugar.

El afectado presentó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco, lo que permitió iniciar las investigaciones correspondientes. A través de las indagatorias, las autoridades lograron identificar a Brayan Alexandro N y Perla Abril N como presuntos participantes en el robo, por lo que posteriormente se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.

Ambos fueron puestos a disposición del juez que los requería, quien determinó vincularlos a proceso por el delito de robo calificado. Además, las autoridades señalaron que existen otras dos investigaciones en curso relacionadas con robos cometidos bajo el mismo modo de operación.

Repartidores de comida se enfrentan a asaltos constantemente

Repartidores de plataformas digitales señalaron que constantemente enfrentan situaciones de riesgo mientras realizan entregas, por lo que han tenido que implementar medidas de prevención para evitar ser víctimas de delitos.

“En una ocasión me tocó que yo trabajaba en bicicleta y que un pedido lo tenía que entregar aquí en Hidalgo y el socio de la aplicación quería que se lo llevara hasta el Cerro del Cuatro y yo en bicicleta, entonces ese sí fue como una trampa para quererme llevar hasta allá y ahora sí quererme asaltar. Sí, verifico todo eso para no tener ningún incidente en ese aspecto”, relató Luis Eduardo, repartidor de plataforma.

Finalmente, se informó que Brayan Alexandro N y Perla Abril N permanecerán un año en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Priscilla Velasco / N+ Guadalajara

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