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Fiscalía de Jalisco Confirma la Detención del Hombre que Abusó de una Menor en Guadalajara

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El hombre que abusó de una menor al interior de una tienda de abarrotes, y que fue grabado en cámaras de seguridad, ya fue detenido

Detienen a agresor sexual de menor en Guadalajara.

Detienen a agresor sexual de menor en Guadalajara. Foto: N+

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La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención del sujeto señalado de realizar tocamientos a una menor de edad al interior de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara.

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El hombre fue captado en cámaras de seguridad realizando tocamientos a la menor

El caso generó indignación luego de que cámaras de seguridad del establecimiento captaran el momento de la agresión. En las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, se observa al hombre acercarse a la menor y cometer el abuso mientras ella se encontraba dentro del negocio.

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales iniciaron una campaña para identificar al sujeto, compartiendo fotografías y datos que ayudaron a ubicarlo. Incluso, algunas publicaciones señalaban que el hombre presuntamente habitaba en un inmueble ubicado a un costado de una guardería, situación que incrementó la preocupación entre vecinos de la zona.

Autoridades lograron detener al sujeto

Luego de las denuncias públicas y las investigaciones correspondientes, autoridades lograron detener al señalado, quien ya quedó a disposición de las instancias encargadas de determinar su situación legal.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer mayores detalles sobre la captura ni sobre los cargos que enfrentará; sin embargo, el caso continúa bajo investigación.

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