Captan a Hombre Agrediendo Sexualmente a una Niña en una Tienda de Guadalajara

Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que un hombre agredió sexualmente a una niña que estaba comprando birote al interior de una tienda de abarrotes en la colonia Santa Elena de la Cruz, en el municipio de Guadalajara.

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El video fue compartido en redes sociales, tratándose como un nuevo caso de violencia sexual hacia menores de edad.

En el clip se puede observar cómo la niña se acerca al mostrador para pagar mientras que un sujeto que se encuentra detrás de ella, la comienza a ver de arriba para abajo para posteriormente realizarle los tocamientos.

Después, el hombre paga una caja de cerillos y sale de la tienda mientras que la menor queda consternada y sin saber qué era lo que había ocurrido.

Por este caso, la Comisaría Municipal de Guadalajara informó que tras identificar a la víctima y recabar su testimonio, ya se abrió una carpeta de investigación.

Las autoridades ya están buscando al hombre que cometió el acoso

El hombre, quien ya fue identificado por vecinos de la zona, así como por usuarios de redes sociales, es buscado por las autoridades para capturarlo en las próximas horas.

“Se hizo lo que fue el procedimiento de llamar al Ministerio Público y se hizo la carpeta de investigación en Ciudad Niñez. Se integra a la carpeta de investigación y las características todo lo que se tiene de este sujeto”, manifestó Raquel Valdés, policía de Guadalajara.

La menor recibió atención psicológica por parte de la Unidad de Intervención Primaria y de Atención a Víctimas y de la División Especializada en la Atención de las Violencias contra las Mujeres en Razón de Género.

De acuerdo con testimonios en redes sociales, el domicilio en donde vive el agresor está justo a un lado de una guardería.

Ivonne Alcántara / N+ Guadalajara

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