Detienen a Hombre que Disparó a una Niña durante un Altercado Vial en Guadalajara
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El hombre que disparó a una menor durante un altercado vial en la colonia Beatriz Hernández, en Guadalajara, el 12 de abril, ya fue detenido y vinculado a proceso
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Después de un cateo en la colonia Jardines del Nilo, en Guadalajara, fue detenido y vinculado a proceso un hombre que disparó a una niña de 8 años durante un altercado vial.
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Se trata de José Fernando, quien el 12 de abril, en la colonia Beatriz Hernández, amenazó a sus víctimas con un arma de fuego durante un altercado vial, disparó e hirió a una niña pequeña que viajaba en los asientos traseros de un automóvil y después se dio a la fuga.
El padre de la menor intentó llevarla al hospital y terminó chocando con un coche estacionado sobre la calle Sudán.
Cabe señalar que el hombre detenido estará seis meses en prisión preventiva y tres meses para la investigación complementaria.
Altercado vial termina en agresión a golpes en Guadalajara
El 15 de abril, un ciclista fue presuntamente atropellado por el conductor de un automóvil sobre la Av. Enrique Díaz de León, en el municipio de Guadalajara, y posteriormente, el hombre se bajó del vehículo y comenzó a golpearlo.
Esta riña ocasionada por un conflicto vial se dio a conocer gracias a un video compartido en redes sociales, en el que el mismo ciclista comenzó a grabar con su teléfono celular lo que había pasado.
A través del video se puede ver que el ciclista está frente al vehículo que supuestamente lo atropelló y después se acerca el conductor y lo comienza a agredir físicamente.
“Me acabas de atropellar y ya te vas”, dijo el ciclista.
Fue a la altura de la avenida Enrique Díaz de León y López Mateos, en la colonia Americana, donde ocurrieron los hechos.
Juan Carlos Robles / N+
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