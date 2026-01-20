Reportan un Doble Homicidio en la Colonia San Gaspar, en Tonalá: ¿Quiénes son las Víctimas?

Por tercera vez; en menos de una semana, se registraron hechos de violencia en la colonia San Gaspar, en Tonalá. En esta ocasión, se trata de un doble homicidio, concretado por sujetos que, hasta el momento, se desconoce su identidad.

Noticia relacionada: Mueren Cuatro Trabajadores por Intoxicación con Monóxido de Carbono en Gómez Farías, Jalisco

Las víctimas son un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 25 años, quienes se encontraban afuera de un domicilio en el cruce de las calles Nochebuena y Pino Suárez, cuando hombres armados los atacaron de manera directa. Presentaban impactos de bala en la cabeza.

Vecinos lograron escuchar el doble homicidio

Las detonaciones con arma de fuego alertaron a los vecinos de la colonia San Gaspar, quienes al salir de sus hogares localizaron a la pareja sobre la banqueta y, luego de percatarse que no respondían a ningún estimulo, llamaron a los cuerpos de emergencias.

¿Qué se sabe al momento de la agresión?

Cuando paramédicos de la Cruz Verde llegaron al lugar, confirmaron que ambos ya habían muerto, presentando impactos de bala en rostro y cabeza, agresión que sugiere fue a corta distancia, debido a que los proyectiles atravesaron incluso el casco de motociclista que el hombre traía puesto.

Al momento, de los asesinos no se tiene ni una sola pista, por lo que elementos de la Fiscalía de Jalisco iniciaron las investigaciones para esclarecer este doble homicidio.

Cabe destacar que apenas el pasado domingo por la mañana y ,en este mismo cruce, fue localizado un hombre asesinado a tiros a mitad de un lote baldío. A este caso le antecede la agresión a balazos de la que también fue objeto una terraza, a la que sujetos ingresaron, le prendieron fuego y, al escapar, arremetieron a tiros contra la fachada.

Abraham Flores Maciel / N+

Historias recomendadas: