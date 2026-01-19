Mueren Cuatro Trabajadores por Intoxicación con Monóxido de Carbono en Gómez Farías, Jalisco
Las víctimas fueron localizadas inconscientes dentro de un inmueble en El Corralito; el Ministerio Público ya investiga el caso
Cuatro trabajadores, entre ellos una mujer, murieron durante el domingo 18 de enero dentro de una finca ubicada en el poblado de El Corralito, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco.
El deceso múltiple se confirmó cuando elementos de Protección Civil y Bomberos llegaron hasta el punto, localizando a las personas inconscientes y en el piso. En primera instancia, se mencionó que un vehículo estuvo involucrado en el fallecimiento, pues se rumoraba sobre una volcadura. Sin embargo, esto se descartó tras las indagatorias.
¿De qué murieron los cuatro trabajadores de Gómez Farías, Jalisco?
N+ Guadalajara tuvo comunicación con bomberos de Gómez Farías, quienes confirmaron que no se trató de un percance vial. Las cuatro personas murieron por intoxicación de monóxido de carbono, luego de que dejaran encendida una camioneta en la que cargaban una subestación eléctrica; el vehículo, por varias horas, estuvo fugando los vapores del hidrocarburo.
La finca, a la cual se accede tras circular cerca de 15 minutos por una brecha que dirige del municipio de Gómez Farías hacia Concepción de Buenos Aires, fue resguardada por elementos municipales.
De acuerdo con información de los cuerpos de emergencia, en el lugar se descartaron más riesgos; sin embargo, paramédicos confirmaron que las cuatro personas, incluida la mujer, murieron tras estar expuestas por un tiempo prolongado al monóxido de carbono. De este caso se dio parte al Ministerio Público para iniciar con las averiguaciones.
Abraham Flores Maciel / N+
