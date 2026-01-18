Joven es Asesinado de una Puñalada en el Corazón en Tlaquepaque; Indagan Presunto Caso de Celos

Un joven de 25 años murió después de que otro muchacho de 18 lo apuñaló con un cuchillo, presuntamente por molestias ocasionadas por celos, sobre las calles de la colonia El Vergel, en el municipio de Tlaquepaque.

Los hechos ocurrieron cuando el joven, con su novia, circulaba a bordo de una motocicleta, cuando presuntamente, esta acción generó molestia al otro muchacho, quien se presume que era la expareja sentimental de la mujer.

Al recibir amenazas y ofensas, el motociclista detuvo su marcha y se bajó del vehículo para entablar una discusión. Las palabras subieron de tono, hasta que el muchacho de 18 años sacó un cuchillo de su bolsillo para después incrustarlo en el corazón del joven.

Testigos y familiares del joven herido, caminaron hasta el sitio para intentar golpear al agresor, quien para ese entonces, ya estaba acompañado de sus amigos y conocidos de la colonia, por lo que se generó una riña en la calle Francisco I. Madero.

Los vecinos realizaron el reporte al 911 de emergencias, sin embargo, al ver que los servicios médicos municipales tardaban en llegar, los familiares decidieron llevar por su propia cuenta al joven a un hospital.

Una vez que arribaron a un hospital ubicado sobre la Av. Juan de la Barrera, entre el Anillo Periférico, médicos y enfermeros informaron que el joven ya había fallecido.

Policías atraparon al presunto asesino

Policías de Tlaquepaque consiguieron capturar al joven que apuñaló al motociclista, además lograron resguardar el lugar de los hechos y mantener a salvo a los familiares de los implicados, quienes todavía permanecen agresivos entre sí.

Personal de la Fiscalía de Jalisco llegó al lugar para realizar las investigaciones correspondientes, mientras que elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo hasta sus instalaciones para llevara a cabo la autopsia de ley.

